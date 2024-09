Wiadomość do autora (opcjonalnie)

Jeśli planujesz niebawem skorzystać z taksówki w Warszawie, przygotuj się na niemałe zaskoczenie. Od niedzieli 22 września ceny za przejazd w stolicy znacząco wzrosną. Na drzwiach jednej z taksówek miałem okazję zobaczyć już naklejkę z nowym cennikiem, który zaraz wchodzi w życie. Powiedzieć, że byłem zaskoczony, to jak nic nie powiedzieć.

Zmiany cen w taksówkach w Warszawie. Fot. Maciej Luczniewski / REPORTER

Taksówkami jeżdżę regularnie, więc przyzwyczaiłem się już do cenników. Zresztą, często to jedyna rzecz, na której można zawiesić wzrok, siedząc z tyłu – naklejki zgodnie z obowiązującymi przepisami muszą być widoczne na szybie.

Dlatego tym bardziej byłem zaskoczony, gdy zobaczyłem zaskakująco wysokie ceny, znacząco przewyższające dotychczasowe maksymalne. Na początku myślałem, że to przekręt, a potem wyszukałem w sieci informację na stronie urzędu miasta.

Okazuje się, że od 22 września 2024 roku warszawskie taksówki wprowadzają nowe, wyższe stawki za przejazdy. Decyzja Rady Miasta o podniesieniu maksymalnych opłat oznacza, że pasażerowie muszą liczyć się z większymi wydatkami na transport miejski.

Jedną z najbardziej odczuwalnych zmian będzie likwidacja drugiej strefy opłat. Oznacza to, że na terenie całej Warszawy będzie obowiązywać jedna, jednolita strefa cenowa. Do tej pory wyjazd poza pierwszą strefę był droższy.

Tak było:

Taryfa 1 obowiązuje w dni powszednie w godz. 6.00-22.00 1 km - 3,00 zł Taryfa 2 wyższa o 50% od taryfy 1 obowiązuje w dni powszednie w godz. 22.00-6.00 oraz w niedziele i święta w ciągu całej doby 1 km - 4,50 zł Taryfa 3 wyższa o 100% od taryfy 1 przy wyjazdach poza granice I strefy opłat taryfowych, bez wykorzystania jazdy w kierunku powrotnym, w dni powszednie w godz. 6.00-22.00 1 km - 6,00 zł Taryfa 4 wyższa o 100% od taryfy 2 przy wyjazdach poza granice I strefy opłat taryfowych, bez wykorzystania jazdy w kierunku powrotnym, w dni powszednie w godz. 22.00-6.00 oraz w niedziele i święta w ciągu całej doby 1 km - 9,00 zł Wynajęcie taksówki i przejazd pierwszego odcinka 8,00 zł 1 godzina postoju (na wszystkich taryfach) 40,00 zł

Tak będzie:

Taryfa dzienna (6:00–22:00) : Cena za każdy przejechany kilometr wzrośnie do maksymalnie 5 zł Taryfa nocna (22:00–6:00), niedziele i święta : Stawka za kilometr sięgnie nawet 7,50 zł Opłata początkowa : Koszt wynajęcia taksówki zwiększy się do 10 zł Opłata za godzinę postoju : Wzrośnie do 50 zł (było 40 zł)

Dlaczego podwyżki?

Zmiany te są wynikiem uchwały przyjętej przez Radę Miasta, która argumentuje je koniecznością dostosowania cen do obecnych realiów ekonomicznych. "Określenie stawek maksymalnych ma na celu przede wszystkim ochronę pasażerów przed naliczaniem zbyt wysokich opłat. Pozwoli ponadto na podwyższenie standardu świadczonych usług" – czytamy w uzasadnieniu uchwały.

Kontrowersje i koszty dla miasta

Decyzja nie obyła się bez kontrowersji. Niektórzy radni wyrażali wątpliwości co do procesu konsultacji społecznych i wpływu podwyżek na mieszkańców. Dodatkowo likwidacja oznaczeń drugiej strefy oraz aktualizacja informacji w Miejskim Systemie Informacji będą kosztować miasto około 357 tysięcy złotych.