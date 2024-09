Pojawił się wielki żal, że zagranica o nas zapomniała. To jednak nie takie proste – wyjaśniamy

W mediach społecznościowych widać sporo żalu Polaków, że w walce z powodzią nie pomagają nam inne kraje. Nie jest to prawda – niektórzy zadeklarowali taką pomocą, a inni już działają. Co również bardzo ważne – Polska nie zwróciła się o pomoc międzynarodową, a to jest kluczowe, aby społeczność międzynarodowa podjęła działania. Dlaczego tak zdecydowano? Głos w tej sprawie zabrała PSP.