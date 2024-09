Pięć filarów operacji "Feniks". Od bezpieczeństwa po edukację

Program pomocy osobom poszkodowanym na terenie południa Polski będzie odbywał się w ramach pięciu linii. Pierwszą jest bezpieczeństwo, drugą zdrowie. Dalej będą to mobilność, logistyka i szkolenie.

Na początek wojsko skupi się na dalszym patrolowaniu wałów przeciwpowodziowych, a także ich umacnianiu. Powrót stanów rzek do normalnych poziomów zajmie dłuższy czas, w którym sprawność zapór będzie bardzo ważna. – Musimy w dalszym ciągu dozorować wały przeciwpowodziowe, które są w dużej mierze mocno zmęczone wodą. (...) Nawet pomimo tego, że woda opadnie, wciąż będziemy musieli kontrolować ich stan i miejscowo je wzmacniać – przekazał gen. Kukuła.

Powódź 2024: wojsko pomoże w odbudowie dróg

– Bardzo ważna jest linia trzecia, czyli mobilność. Ona warunkuje tempo, w jakim będziemy odtwarzać infrastrukturę, w jakim będziemy dostarczać energetykę, wodę do miejscowości i warunki do odbudowy. Musimy jak najszybciej uczynić drożnymi drogi, część z nich odbudować nawet tymczasowymi metodami – wyjaśniał generał.

Logistyka będzie opierała się o racjonalne zarządzanie dostarczaniem do zniszczonych miejscowości wody, żywności, a ostatecznie także energii elektrycznej. Na koniec, kiedy sytuacja zostanie przynajmniej wstępnie opanowana, wojskowi eksperci przeszkolą lokalne władze z zakresu zarządzania kryzysowego.

– Definitywnie musimy podnieść kompetencje administracji lokalnej, samorządowców w zakresie zarządzania kryzysowego. Weźmiemy się do tego, jak tylko usuniemy pierwsze skutki powodzi – zaznaczył gen. Kukuła.

Wojsko z pomocą powodzianom. Premier Donald Tusk zapowiada wsparcie finansowe

Działanie wojska będzie ważnym wsparciem dla osób, które ucierpiały w wyniku powodzi. Nie da się jednak ukryć, że powodzianom będą potrzebne pieniądze, aby móc odbudować to, co zabrała woda. Już teraz mogą ubiegać się o zasiłek dla powodzian wynoszący 2 tys. zł. Jednak to dopiero początek.