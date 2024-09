Jak też informowaliśmy, we wtorkowym komunikacie Prokuratura Okręgowa w Warszawie przekazała, że zastosowano areszty tymczasowe wobec osób podejrzanych w sprawie zdarzenia, do jakiego doszło w nocy z soboty na niedzielę na Trasie Łazienkowskiej . Na al. Armii Ludowej w tył jadącego w kierunku Pragi forda uderzył rozpędzony Volkswagen Arteon.

Łukasz Żak nadal poszukiwany

Policjanci wciąż poszukują mężczyzny, który jest podejrzewany o to, że siedział za kierownicą volkswagena . "Sprawca wypadku – Łukasz Żak poszukiwany listem gończym. Trwają intensywne czynności zmierzające do jego ujęcia" – poinformowali śledczy. Wydano za nim też ENA.

– Tragicznej nocy jechał autem z wypożyczalni. To było z kolei leasingowane, co spowolniło pracę policjantów – powiedział rozmówca TVN24 .

Nowe ustalenia mediów ws. tego, co działo się po wypadku

Stacja ustaliła też, że po ucieczce Żak zadzwonił do kilku osób. "Podawał różne wersje zdarzeń, a każdemu, z kim rozmawiał, wskazał inny kraj, do którego zamierza uciec" –czytamy.

Telewizja powoduje się też na sytuację, która miała miejsce w mieszkaniu jego ciotki. Kobieta zadzwoniła do niego i zapytała: – Jest tu policja, co narobiłeś? Żak miał jej odpowiedzieć: "to nie ja, to jakiś Ukrainiec".