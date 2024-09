Trzech pijanych mężczyzn zabiło człowieka autem. Jest nagranie z "wypadku" w Warszawie

Jedna osoba nie żyje, a cztery kolejne w ciężkim stanie trafiły do szpitala. To tragiczny bilans "wypadku", do jakiego doszło w nocy z soboty na niedzielę na warszawskiej Trasie Łazienkowskiej. W volkswagenie, który z impetem wjechał w czteroosobową rodzinę, było trzech pijanych mężczyzn. Dramatyczne nagranie z momentu uderzenia trafiło do sieci.