W środku nocy fala kulminacyjna dotarła do Brzegu Dolnego. Jak podaje IMGW stan wody osiągnął tam 938 cm, może się jeszcze podnieść do 940 - 945 cm. To już ponad 3 metry więcej od stanu alarmowego (630 cm). Sytuacja w mieście jest napięta, ale stabilna. W nocy najpierw pojawiły się informacje o przesiąkających wałach.