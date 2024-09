Niemiecki poseł osobiście pomaga Polakom walczyć z katastrofą

"Na pomoc powodzianom przybył niemiecki poseł Paul Ziemiak. Nie tylko przywiózł pomoc humanitarną, ale także pozostał, by pomagać ludziom. Jest to niezwykle wzruszający symbol przyjaźni niemiecko-polskiej" – napisała w serwisie X Kinga Gajewska (KO).

Ziemiak był wcześniej także sekretarzem generalnym partii na szczeblu krajowym od 8 grudnia 2018 roku do 31 stycznia 2022 roku. Od 2014 do 2018 roku sprawował za to funkcję federalnego przewodniczącego Junge Union Deutschlands. JUD to Młoda Unia (Niemiec), czyli po prostu młodzieżówka CDU.