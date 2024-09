"Tak tylko z ciekawości, czy można wezwać obce wojsko na teren Polski bez zgody Sejmu i prezydenta?" – pyta na Twitterze Ryszard Makowski. To członek kabaretu OTTO, znany z obsesyjnej wręcz miłości do PiS i prawicy.

A gdyby się pojawiła?

Cóż, prezydent nie ma tu nic do gadania. Szeroko rozpowszechniana teza, jakoby musiał udzielić na to zgody, nie jest prawdą. Bo nie chodzi o żadne wzmacnianie komponentów wojskowych, ale o zwykłą pomoc. W takim przypadku wystarczy zgoda ministra obrony narodowej.

Środki z UE też złe

Padły też zapowiedzi ws. konkretnej pomocy. – Najważniejsza jednak rzecz to znalezienie finansowanie na odbudowanie po katastrofie. W tym celu możemy wykorzystać dwa źródła. Przede wszystkim Fundusz Solidarności , który może posłużyć do odbudowy dróg, autostrad, linii kolejowych, autostrad czy infrastruktury – wyliczyła polityczka.

Jak wskazała, wie, że "patrząc na skalę zniszczeń, że te pieniądze nie wystarczą". – Dlatego wspólnie omawialiśmy pójście dalej, jeśli chodzi o Fundusz Spójności, z maksymalną elastycznością i szybkością. Zostanie zmobilizowany tak, żeby można go było wykorzystać w sposób dostosowany do potrzeb kraju i tam, gdzie te potrzeby są największe – przekazała.

– Pieniądze z Funduszu Spójności to wyciąganie pieniędzy z polskiej kieszeni dla innych regionów, by dać temu, poszkodowanemu regionowi. To nie są nowe pieniądze, tylko pozwolenie, by przełożyć z jednego miejsca na drugie – stwierdził Jacek Saryusz-Wolski na antenie telewizji wPolsce24.

"Nowy Zielony Ład U. von der Leyen - 5 miliardów euro pomocy dla Polski ma pochodzić z… odzysku. Znamy to dobrze. Po 24 lutego 2022 3x te same pieniądze obiecywali Ukrainie. To, że środki z Funduszu Spójności należą się Polsce wynika z unijnych traktatów. D. Tusk powinien odpowiedzieć na jedno pytanie - czy prawdą jest, że przytłaczająca większość ogłoszonych dziś miliardów to środki, które Bruksela pozwoli nam w obliczu tragedii przełożyć do innej kieszeni, a na ile stanowią one faktycznie dodatkowe wsparcie" – napisał na Twitterze.