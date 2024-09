Tak o słowach premiera pisze niemiecki portal t-online.de. Nie on jeden zastanawia się, o co chodziło Donaldowi Tuskowi . T-online zauważa, że przecież Niemcy już wcześniej zaoferowały Polsce pomoc żołnierzy.

Uważają nawet, że prawdopodobnie nawiązuje do ostatnich sukcesów AfD: "To bardzo ważne, aby to powiedzieć – biorąc pod uwagę obecne sondaże wyborcze w Niemczech" – Berliner Zeitung cytuje wypowiedź jednego z użytkowników portalu X.

"Nawiązał do nastrojów antyniemieckich, które są powszechne wśród części polskiego społeczeństwa 85 lat po ataku nazistowskich Niemiec na Polskę w 1939 roku" – pisze wprost niemiecki Spiegel. Widać więc wyraźnie, że słowa Donalda Tuska zostały w Niemczech zauważone. Ale Niemcy nie za bardzo wiedzą, jak je odbierać. Prawdopodobnie nie wiedzą, że równie dobrze mógł to być prztyczek wycelowany w krajową opozycję, która – delikatnie mówiąc – zarzuca Tuskowi proniemieckość. Przypomnijmy, że propisowskie media pokazywały nawet grafiki Tuska w niemieckim mundurze.

Niemcy mają mniejszy problemy z wodą

Czechy bez wątpienia są jednym z krajów, które mocniej ucierpiały podczas powodzi. We wtorek po południu dostępu do prądu nie miało ok. 60 tys. osób. Trwało także liczenie strat i ofiar. Wiadomo już, że wielka woda odebrała tam życie co najmniej pięciu osobom. Straty mają wynosić natomiast 17 mld koron, czyli ok. 3 mld zł.