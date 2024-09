Dramatyczne słowa byłej partnerki Łukasza Ż.

Przekazała też, z Łukaszem Ż. dużo się kłóciła i nawet po rozstaniu się bała. – Ogólnie Łukasz powodował dużo wypadków. Przez niego boję się wsiadać do auta i prawdopodobnie ten strach zostanie ze mną do końca mojego życia. Byliśmy razem rok. I też mieliśmy wypadek, przez co mam traumę. To było bardzo dawno temu i na szczęście nic nikomu się nie stało. Ale strach pozostał – opowiedziała.