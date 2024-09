Tusk przez Instagram dowiedział, że kobieta potrzebuje pomocy

I kontynuował: – To jest akt desperacji. I dobrze się składa, że zwróciłem uwagę na to, że mam w poczcie na Instagramie taki apel, zareagowałem i udało się to załatwić. – Ale musimy zrobić wszystko, żeby nie była potrzebna taka nieformalna droga – zaapelował do samorządowców z obszaru dotkniętego powodzią.