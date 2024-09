O zdarzeniu poinformował portal Wirtualna Polska mieszkaniec tego miasta. "Sebastian został zatrzymany przez policję. Chcą mu przyklepać jakieś przestępstwo, pewnie dezinformacji albo coś takiego. Sebastian jest moim kolegą, nie chciał zrobić nic złego. Był sfrustrowany tym, co się u nas wydarzyło" – napisał w e-mailu do redakcji jego kolega.

22-latek zatrzymany ws. wpisu dot. powodzi. Tak to tłumaczą służby

W sprawie dezinformacji podczas powodzi ostrzegała już wcześniej policja. – Jeden z takich przykładów, to na profilu Kłodzko ukazała się informacja, że w Lądku i Stroniu mieli grasować szabrownicy. Oczywiście była to informacja nieprawdziwa. Tę osobę już zatrzymaliśmy i wspólnie z prokuraturą jutro będziemy ją rozliczać, to będzie art. 172 Kodeksu karnego, czyli utrudnianie akcji ratowniczej – informował w tym tygodniu komendant główny policji Marek Boroń.