Podczas piątkowej konferencji prasowej Jarosław Kaczyński został zapytany o wyjazd prezydenta na południe Polski. – Wizyty polityków najwyższego szczebla w hierarchii państwowej, to są przedsięwzięcia o charakterze, powiedzmy sobie niemałej mierze propagandowej – ocenił prezes PiS .

Podczas spotkania z mediami na południu Polski o te słowa zapytano samego Dudę. Prezydent zastanowił się chwilę, ale zdecydował się jakoś odnieść do wypowiedzi Kaczyńskiego.

– Proszę państwa, ja powiem tak: oczywiście, każdy może mieć swoje zdanie. Ja wierzę w to, że mamy w Polsce demokrację i każdy może wyrazić to, co mu się wydaje – skwitował.