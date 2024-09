Szok, co Łukasz Ż. robił po wypadku w Warszawie. "Świetnie się bawił"

Od tygodnia Polska żyje wypadkiem w Warszawie, w którym kierowca rozpędzonego auto wjechał w samochód z czteroosobową rodziną. Zginął ojciec, ranni są matka i dwoje dzieci, a także 20-letnia pasażerka pierwszego pojazdu. Kierowca Łukasz Ż. i pozostali koledzy zostawili ją na pastwę losu. Rodzina kobiety wyjawiła, że po wszystkim Łukasz Ż. do nich dzwonił. Trudno uwierzyć w to, co im opowiadał.