Niedoszły zabójca drogowy zatrzymany. Niewiarygodne, ile "leciał" przez tunel

Czy to początek końca narażania życia innych uczestników ruchu drogowego i chwalenia się w tym sieci? Można tylko mieć nadzieję, że działania policji w Gdańsku to zwiastun zmian. Funkcjonariusz zatrzymali 32-letniego mężczyznę, który jest podejrzany o drastyczne przekroczenie maksymalnej dopuszczalnej prędkości podczas jazdy motorem. Obciążające go materiały dowodowe kierowca dostarczył sam, gdy opublikował nagranie swojej niebezpiecznej jazdy w internecie.