Polacy dość dobrze oceniają reakcję rządu na powódź

Oceny pozytywne (od 4 do 6) wystawiło zatem rządowi łącznie 44,9 proc. naszych rodaków. Oceny od 1 do 3 wystawiło 40,7 proc. Polaków.

Można na "szybko" otrzymać 10 tys. zł bezzwrotnego wsparcia na najpilniejsze potrzeby. A następnie na remont lub odbudowę budynku gospodarczego do 100 tys. zł, a budynku mieszkalnego – do 200 tys. zł. "Przewidziane jest dodatkowe wsparcie dla dzieci oraz osób z niepełnosprawnościami. O pomoc mogą starać się również rolnicy, przedsiębiorcy czy studenci" – czytamy na stronie dedykowanej powodzianom. Szczegóły są tutaj.

– Chcę powiedzieć, że Europa stoi u boku Polski i pozostałych krajów. To jest katastrofa, musimy połączyć siły, aby stawić czoła żywiołowi – stwierdziła Ursula von der Leyen .

Padły też zapowiedzi ws. konkretnej pomocy. – Najważniejsza jednak rzecz to znalezienie finansowanie na odbudowanie po katastrofie. W tym celu możemy wykorzystać dwa źródła. Przede wszystkim Fundusz Solidarności , który może posłużyć do odbudowy dróg, autostrad, linii kolejowych, autostrad czy infrastruktury – wyliczyła polityczka.

Jak wskazała, jest świadoma "patrząc na skalę zniszczeń, że te pieniądze nie wystarczą". – Dlatego wspólnie omawialiśmy pójście dalej, jeśli chodzi o Fundusz Spójności, z maksymalną elastycznością i szybkością. Zostanie zmobilizowany tak, żeby można go było wykorzystać w sposób dostosowany do potrzeb kraju i tam, gdzie te potrzeby są największe – przekazała. Mówimy o kwocie 10 mld euro. Do Polski ma trafić 5 miliardów.