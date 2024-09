Borys wywołał w Polsce powódź, teraz idzie Serkan. Wiadomo, co nam niesie

Niż genueński Borys doprowadził do dramatycznej powodzi w południowej Polsce. Na szczęście teraz do naszego kraju zmierza wyż Serkan. I to jest dobra wiadomość – przyniesie on nam słońce, wysoką temperaturę i ewentualnie przelotny deszcz. Oto najnowsza prognoza pogody!