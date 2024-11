1. Czekolada przyszłości?

Naukowcy z University College Cork, Uniwersytetu w Sao Paulo i New York Botanical Garden odkryli niedawno nowe gatunki roślin blisko spokrewnionych z popularnym kakaowcem właściwym. Są to: Theobroma globosum, Theobroma nervosum i Theobroma schultesi. Wszystkie z nich rosną w lasach deszczowych Ameryki Południowej i być może umożliwią w przyszłości masową produkcję czekolady odporniejszej na zmiany klimatyczne.

Z powodu zmian klimatycznych szacuje się, że do 2050 roku może wyginąć prawie 33 proc. drzew kakaowca na świecie. Odpowiedzią na to zagrożenie mają być prace m.in. pewnej kalifornijskiej firmy, która zajmuje się produkcją kakao w laboratorium na bazie komórek pobranych z drzewa kakaowca. Po selekcji wybrane z nich rosną w zbiornikach z odżywką, a po tygodniu ziarna są gotowe! Sprzedaż ma ruszyć w przyszłym roku.

2. Nowe muzeum czekolady

3. Nietypowe połączenia z czekoladą

4. Nowa receptura czekolady

5. Rekordowe ceny surowca

To akurat nie jest rekord, z którego miłośnicy czekolady będą dumni. Spowodowane zmianami klimatycznymi coraz trudniejsze warunki uprawy w tzw. pasie kakaowym na świecie sprawiają, że ceny kakao, podstawowego surowca do produkcji czekolady, idą cały czas w górę. We wrześniu 2022 roku za tonę na światowym rynku płacono ok. 2300 dolarów, a obecnie... 9200 dolarów. Ceny czekolady w sklepach zaczną zaraz rosnąć i to szybko!