Premier Tusk z ważną informacją dla polskich turystów. "Upewnijcie się!"

Czy na dotkniętych powodzią Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie są miejsca bezpieczne dla turystów? Do tej kwestii na niedzielnych obradach sztabu kryzysowego osobiście odniósł się premier Donald Tusk. Do osób skłonnych odwoływać rezerwacje w hotelach, pensjonatach i ośrodkach na południowym zachodzie kraju zaapelował on o upewnienie się, czy aby na pewno ma to sens. Są bowiem miejscowości, które wielka woda ominęła i życie – także turystyczne – może toczyć się tam normalnie.