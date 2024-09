Te piękne miejsca po powodzi potrzebują nas bardziej niż kiedykolwiek. Pomóżmy im – jako turyści

Dzień za dniem relacjonujemy to, co dzieje się podczas powodzi na południu polski. Dolny Śląsk, Opolszczyzna i Śląsk znalazły się pod wodą. Powódź zniszczyła Lądek-Zdrój, Kłodzko, Czechowice-Dziedzice, czy Głuchołazy. A przecież to jedne z najpiękniejszych miejsc w Polsce. Teraz, jako turysta, możesz im pomóc.