Dworczyk ma już obrońcę w tzw. aferze mailowej. To znana postać... SLD

Prokurator generalny Adam Bodnar przekazał niedawno do PE wniosek o wyrażenie zgody na pociągnięcie europosła Michała Dworczyka do odpowiedzialności karnej. Sprawa dotyczy tzw. afery mailowej. Polityk PiS ma już adwokata. To znany były polityk SLD Ryszard Kalisz.