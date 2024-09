– Nie robił z tym żadnego problemu, poświęcił kilka godzin swojego życia na, najzwyczajniej w świecie, kucie ścian. Premier przyjechał w lakierkach. Proponowałem mu, jak zobaczyłem, w jakich jest butach, że mu dam gumowce, które miałem w samochodzie. Ale on powiedział, że te lakierki może zniszczyć, nie ma z tym żadnego problemu – tak sytuację opisuje polityk PiS Kamil Bortniczuk, mieszkający w Głuchołazach.

Chodzi o robiące furorę w internecie zdjęcia byłego premiera, który kuje ścianę w zalanym przez powódź budynku. Jak do tego doszło? Otóż Mateusz Morawiecki postanowił ruszyć z pomocą powodzianom, trafił do Głuchołazów.

Według relacji Bortniczuka, były premier przywiózł m.in. młotowiertarki. Miał też zakasać rękawy i wziąć się do ciężkiej pracy.

Jak wyjaśniał Bortniczuk w Polsat News, poprosił on Morawieckiego, aby został w miejscowości, skoro już do niej dojechał, i pomógł mieszkańcom. Premier jednak nie był gotowy na tak ciężką pracę. Był w garniturze i lakierkach.

Nawet się nie ubrudził?

Zdjęcia byłego premiera z zapałem wgryzającego się w ścianę za pomocą młotowiertarki robią furorę w internecie. Komentujący je ludzie zwracają uwagę na różne zaskakujące drobiazgi. Zastanawiają się choćby nad tym, dlaczego premier udał się do Głuchołazów w garniturze i lakierkach.

"Ja zawsze gipsuję ścianę w smokingu, a olej w samochodzie zmieniam w zbroi rycerza" – drwi jeden z internautów. To "lakierki udarowe" – komentuje inny. Wielu intrenautów porównuje go też do premiera Tuska, który podczas wizyt na zalanych terenach ma wyraźnie ubłocone buty.