Pierwsze oskarżenia padły w pozwie federalnym z ubiegłego roku – dotyczyły one m.in. handlu ludźmi. Była partnerka Diddy'ego, Cassie Ventura, stwierdziła wówczas, że przymuszano ją do seksu i wbrew jej woli przetrzymywano.

O co chodzi ws. aresztowania Seansa "Diddy'ego Combs"?

Amerykańskiemu muzykowi, który nie przyznał się do winy, odmówiono zwolnienia za kaucją. Najprawdopodobniej będzie przebywać w areszcie w Metropolitan Detention Center na nowojorskim Brooklynie do czasu rozprawy. Wiadomo, że objęto go nadzorem, którym podlegają osoby o skłonnościach samobójczych.

We wtorek (17 września) opinii publicznej przedstawiono liczący 14 stron akt oskarżenia, w którym Diddy'emu zarzuca się m.in. organizację sieci przestępczej. Z sądowego dokumentu dowiaduje się o trzech zarzutach dotyczących " handlu ludźmi w celach seksualnych, wymuszeń i transportu w celu uprawiania prostytucji". Muzyk miał stosować groźby, by inni "spełniali jego seksualne pragnienia".

Akt opisuje, że wśród kobiet, które zmuszano czynności seksualnych z "męskimi prostytutkami", były również osoby nieletnie. – To, co działo się w wyznaczonych pokojach, mógł oglądać zdalnie na swoim telefonie, wyświetlać na telewizorze. Nie musiał być w pokoju, by uprawiać seks, choć często tam był – przekazało gazecie "The Post" źródło federalne.