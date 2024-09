Zełenski wezwał Waszyngton i innych partnerów do dalszego wspierania Ukrainy. Tylko z "silnej pozycji" Ukraina może zmusić prezydenta Rosji Władimira Putina , aby "zatrzymał wojnę", powiedział ukraiński prezydent.

Ostatnio coraz głośniej o planie pokojowym Zełenskiego. On sam zdaje się go nazywać "planem zwycięstwa" i najwyraźniej pokłada w nim duże nadzieje. Ukraiński prezydent powiedział o nim (jak dotąd) bardzo niewiele.

Mówił jedynie o tym, że będzie on działał jako "pomost" do drugiego szczytu pokojowego pod przewodnictwem Ukrainy, który Kijów chce zorganizować i zaprosić Rosję na później w tym roku. Na razie Moskwa to zaproszenie odrzuciła.