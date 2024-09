"Gdyby w najbliższą niedzielę odbywały się wybory na do Sejmu, czy wziąłby (wzięłaby) Pan (Pani) w nich udział?" Twierdząco na to pytanie odpowiedziało 57,3 proc. ankietowanych, co oznacza nieznaczny wzrost w stosunku do poprzedniego badania WP, przeprowadzonego na przełomie sierpnia i września. Wtedy udział w głosowaniu deklarowało 54,1 proc. ankietowanych. Teraz na wybory nie wybrałoby się 37,4 proc. ankietowanych.