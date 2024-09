– Na pewno w tym roku – stwierdziła Sroka, dopytywana o to, kiedy mogłoby odbyć się przesłuchanie Zbigniewa Ziobry. – Myślę, że będzie to kwestia kilku tygodni – dodała.

Zbigniew Ziobro zabrał głos. Chodzi o jego zeznanie przed komisją śledczą

"Co więcej, ani biegły, ani prokuratura czy komisja śledcza nie wystąpili do mnie o aktualną dokumentację medyczną! A przecież leczę się w kilku ośrodkach, także za granicą. Przechodzę obecnie bardzo intensywną rehabilitację, aby wrócić do zdrowia. To mocno wyczerpujące, ale jestem dobrej myśli" – dodał.