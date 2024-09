Ziobro może zeznawać przed komisją. Tak ma wyglądać jego przesłuchanie

– Na pewno w tym roku – stwierdziła Sroka, dopytywana o to, kiedy mogłoby odbyć się przesłuchanie Ziobry. – Myślę, że będzie to kwestia kilku tygodni – dodała.

Ziobro będzie grał wyrokiem Trybunału Przyłębskiej?

W czasie gdy przedstawiciele koalicji rządzącej mówią o sukcesie, wielu komentatorów zastanawia się jednak, czy Zbigniew Ziobro w ogóle stawi się przed komisją. "Przecież on i tak się nie stawi, powoła się na wyrok Trybunału Przyłębskiej i pokaże, że ma was w d***e"; "Co zrobicie, jak się nie stawi? Będziecie go wiecznie wzywać? Czy w końcu ktoś go doprowadzi?" – czytamy w komentarzach w sieci.