W sobotę, 21 września, w Pałacu Wilanów odbyła się jubileuszowa, 25. edycja Biegu po Nowe Życie, wydarzenie, które promuje donację i transplantacje narządów. Pod honorowym patronatem Ministra Zdrowia, Izabeli Leszczyny, spotkało się ponad 100 sztafet, w których udział wzięli pacjenci po transplantacjach narządów, gwiazdy sportu i świata kultury, lekarze i koordynatorzy transplantologiczni, przedstawiciele mediów, w tym drużyna naTemat, oraz uczniowie szkół średnich. To wyjątkowe spotkanie miało na celu ponownie zwrócić uwagę na potrzebę zwiększania świadomości w zakresie dawstwa narządów.

100 osób po transplantacji wzięło udział w 25. Biegu po Nowe Życie Fot. materiały prasowe

Bieg po Nowe Życie to nie tylko fizyczne zmagania z trasą nordic walking, ale przede wszystkim świadectwo osób, które swoją historią inspirują i pokazują, jak wielką moc ma transplantologia. Wśród uczestników znalazła się m.in. Barbara Kowalewska, wykładowczyni akademicka z Uniwersytetu Warszawskiego, która pół roku temu przeszła transplantację wątroby w Szpitalu Klinicznym Dzieciątka Jezus. — Czuję się świetnie, wróciłam do pracy i nie mogę się doczekać powrotu do zajęć ze studentami — powiedziała pani Barbara, opowiadając o swojej trudnej walce z pierwotnym stwardniającym zapaleniem dróg żółciowych. Jej historia jest przykładem na to, jak transplantacja może odmienić życie.

25. Bieg po Nowe Życie: Pacjenci, gwiazdy i medycy wspólnie na rzecz polskiej transplantologii. Fot. materiały prasowe

Na starcie nie zabrakło także Artura Zychowicza, lekarza radiologii, który 13 lat temu przeszedł transplantację wątroby. Artur, mimo młodego wieku, już na pierwszym roku studiów medycznych musiał zmierzyć się z koniecznością przeszczepu. Dziś pracuje w Instytucie Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi, jest szczęśliwym ojcem dwójki dzieci i podkreśla, jak ważne jest, aby mówić o transplantacjach jako szansie na normalne, pełne życie.

Wśród najmłodszych uczestników wydarzenia znalazła się Lenka, siedmiolatka z Olsztyna, która w ubiegłym roku przeszła transplantację serca w Śląskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu. — Jesteśmy tutaj dzięki komuś, kto podjął mądrą i trudną decyzję. To nasz drugi bieg i na pewno będziemy wspierać to wydarzenie co roku — mówiła mama Lenki, podkreślając, że dawstwo narządów jest nieocenionym gestem, który ratuje życie.

Nie zabrakło także historii rodzących się nadziei w najtrudniejszych sytuacjach. Dr Joanna Śliwka z Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu opowiadała o niedawnym przeszczepie serca u najmłodszego pacjenta w Polsce – zaledwie siedmiotygodniowej dziewczynki. — Dawcy dla tak małych dzieci zdarzają się niezwykle rzadko, dlatego każda taka historia to prawdziwy cud — mówiła dr Śliwka, podkreślając wagę transplantacji również wśród najmłodszych pacjentów.

Wydarzenie nie ogranicza się jednak tylko do sportowych emocji. Towarzyszyły mu także liczne inicjatywy edukacyjne, takie jak "Przy kawie o transplantologii", które miało miejsce w Ministerstwie Zdrowia, oraz wystawa multimedialna w Muzeum Gazowni Warszawskiej, ukazująca historie osób po transplantacjach. Organizatorzy zapowiadają, że wystawa będzie prezentowana również w szkołach, co wpisuje się w szerszy projekt edukacyjny mający na celu szerzenie wiedzy o dawstwie narządów.

Jednym z kluczowych przesłań wydarzenia było zwrócenie uwagi na wagę posiadania oświadczenia woli, czyli dokumentu potwierdzającego naszą zgodę na zostanie dawcą narządów po śmierci. Aktor Jacek Kopczyński, który wielokrotnie wspierał Bieg po Nowe Życie, podkreślał, jak istotne jest, aby każdy miał przy sobie taki dokument. — Nikomu nie życzymy, aby spotkała go tragedia, ale jeśli już tak się stanie, to dajmy innym szansę na życie — mówił, przypominając, że dawcą niektórych organów, takich jak nerka, można zostać także za życia.

Przemysław Saleta na trasie 25. Biegu po Nowe Życie. Fot. materiały prasowe

Bieg po Nowe Życie nie mógłby się odbyć bez wsparcia osób ze świata sportu i kultury. Na trasie pojawili się m.in. Przemysław Saleta, który oddał nerkę swojej córce, Angelika Cichocka, mistrzyni Europy w biegu na 1500 metrów, oraz aktorzy i celebryci, tacy jak Olga Kalicka, Jarosław Boberek i Jolanta Fraszyńska. Była to nie tylko okazja do sportowej rywalizacji, ale także do pokazania, że solidarność z osobami po transplantacjach może przyjąć różne formy.

W geście wsparcia dla ofiar powodzi na Dolnym Śląsku, Opolszczyźnie i Górnym Śląsku, podczas biegu zorganizowano także zbiórkę żywności i środków higienicznych. Produkty te zostaną przekazane najbardziej potrzebującym, co pokazuje, że wydarzenie to łączy nie tylko wokół transplantacji, ale także wokół bieżących problemów społecznych.

Redakcja naTemat.pl. Fot. materiał prasowy

Wszystkie te działania mają na celu zwiększanie świadomości na temat dawstwa narządów i podkreślenie, jak ważne jest, aby mówić o tym głośno. Bieg po Nowe Życie to przede wszystkim historia nadziei, życia, które zyskało drugą szansę, i ludzi, którzy, pomimo trudnych doświadczeń, promieniują radością i wdzięcznością za możliwość dalszego życia. NaTemat z dumą dołączył do tej wyjątkowej inicjatywy, by wspierać ideę transplantacji i dawstwa organów w Polsce.

