Tusk w Sejmie o powodzi na południu Polski

Szef rządu poinformował zarazem, że stan alarmowy na Odrze we Wrocławiu "przeszedł do przeszłości".

W międzyczasie przerywali mu posłowie PiS. Z sali plenarnej było słychać krzyki. – Jeśli was nie interesuje, to dajcie słuchać tym, których interesuje. Jeśli nie macie nic sensownego do powiedzenia, to lepiej milczeć – skwitował to premier.