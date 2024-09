Grzegorz Markowski o swoim stanie zdrowia. fot Adam Jankowski/REPORTER

Grzegorz Markowski przeszedł na zasłużoną artystyczną emeryturę. Na przestrzeni ostatnich kilku lat pojawiał się na scenie bardzo sporadycznie, na przykład w ramach gościnnego udziału na koncertach swojej córki.

W jednym z najnowszych wywiadów Markowski przyznał, że regularne występy to już "rozdział zamknięty w jego życiu". Fani wokalisty czasem zastanawiają się, co z jego zdrowiem.

W rozmowie z Radiem Złote Przeboje opowiedział anegdotę o wokaliście Aerosmith, nawiązał tym do swojego stanu i bezlitośnie upływającego czasu. – Ja to kiedyś mówiłem w wywiadzie… Włożyli malutką kamerę w gardło Stevena Tylera. Tam są dwa mięśnie, takie po 3-4 cm… One w czasie silnego dźwięku, takiej fermaty, uderzają kilkadziesiąt razy na sekundę – tłumaczył.

– Te mięśnie, przechodząc koncert, pokonują ogromny wysiłek. To jak każdy mięsień. A ja mam 71 lat, (mój głos – przyp. red.) jest po prostu coraz słabszy. Można zmienić repertuar, można zacząć śpiewać ballady, ale mnie to nie przekonuje – ocenił Markowski.

– W rock’n’rollu trzeba mieć trochę wyobraźni, potem mieć pazur, potem mieć energię. (…) To nieubłagane. Jeżeli nie zaśpiewasz "Niepokonanych" z taką energią, że przynajmniej będą szczypać oczy, to lepiej jednak "zejść ze sceny niepokonanym" - skwitował artysta.

Tak Markowski ogłaszał odejście z Perfectu

Przypomnijmy, że Markowski od 1980 roku występował w zespole Perfect. Utwory w jego wykonaniu, takie jak: "Nie płacz Ewka", "Niewiele ci mogę dać" czy "Wszystko ma swój czas" stały się ponadczasowymi hitami.

W kwietniu 2021 roku słynny wokalista za pośrednictwem fanpage'a swojej córki Patrycji Markowskiej przekazał, że ze względu na zły stan zdrowia nie weźmie udziału w pożegnalnej trasie koncertowej swojej formacji.

"Obiecaliśmy zagrać serię koncertów kończących nasze wspólne perfectowe granie. I to był super plan. (…) To było przed pandemią. Przekładamy zaplanowane ponad rok temu koncerty z miesiąca na miesiąc. Przesuwamy, zmieniamy i jednocześnie, co ważne, nie gramy, nie próbujemy razem. A wierzcie bądź nie – to jest bardzo ważne. Bez tego nie da się wyjść i zaszaleć. A to z uwagi m.in. na mój stan zdrowia, który się ostatnio pogorszył" – wyjaśniał piosenkarz.

"Z ciężkim sercem chcę Was teraz przeprosić, ale nie mogę udawać, że nic się nie zmieniło i że jestem w stanie zagrać z zespołem dla Was tak, jak grałem przez lata. Nie mogę zagrać koncertów, które wiem, że nie będą nawet w połowie takie jak kiedyś. Jest to dla mnie bardzo trudna decyzja" – wyznał.

"Grzegorz Markowski podjął decyzję o odejściu z zespołu. Nic i nikt nie może już tego zmienić" – podali wówczas członkowie Perfectu.