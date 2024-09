Co poszło nie tak? Okazało się, że poseł Tadeusz Samborski w przeszłości miał z Nowakowskim zatarg. Niedoszły ambasador zarzucał mu ponoć prorosyjskie poglądy. Sprawa jest ponoć dość stara, ale pamięć posła PSL nie szwankuje. Nie dość, że sam nie zagłosował za Jerzym Markiem Nowakowskim, to jeszcze namówił do tego partyjnego kolegę Adama Dziedzica. No i obaj podnieśli ręce wraz z posłami PiS.