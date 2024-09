Kierwiński wrócił do rządu. Zajmie się skutkami powodzi

– Bardzo dziękuję panu premierowi za wyznaczenie pana ministra jako członka Rady Ministrów, pełnomocnika do tego tak niezwykle ważnego i tak bardzo potrzebnego w tej chwili zadania, jakim jest usuwanie skutków powodzi i pomoc osobom poszkodowanym w wyniku powodzi – mówił Duda podczas uroczystości.

Podziękował też Marcinowi Kierwińskiemu za przyjęcie tej nominacji. Jak podkreślił Duda, "za przyjęcie na siebie bardzo trudnego zadania, na które nie ma wiele czasu i które wymaga wielkiego poświęcenia, biegłości i serca, które trzeba po prostu włożyć w to, żeby pomóc ludziom".

– Zapewniam, że będę dokładał swoich sił, by pomóc. Jeśli uzna pan, że wsparcie ze strony Kancelarii Prezydenta RP jest potrzebne – proszę o sygnał. Musimy zrobić wszystko, by pomóc ludziom wrócić do normalności – dodał Duda.