Duda już dawno tak nie słodził Kaczyńskiemu. Chodzi o wybory prezydenckie 2025

Andrzej Duda wystąpił w programie "Graffiti" Polsat News, w którym wypowiedział się na temat najbliższych wyborów prezydenckich w Polsce. Prezydent nie wskazał swojego kandydata, mówiąc, że to "słodka tajemnica", ale pochwalił Jarosława Kaczyńskiego za jego decyzję sprzed 10 lat, która zaprowadziła go do Pałacu. – Myślę, że nie trzeba panu prezesowi doradzać – stwierdził.