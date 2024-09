Runmageddon Warszawa Poligon Pancernej 2024 to wydarzenie biegowe zaplanowane na poligonie wojskowym w Warszawie. Impreza startuje 4 października 2024 r. i potrwa do 6 października br. Materiały prasowe / Runmageddon

Reklama.

Walka z wymagającymi przeszkodami dla amatorów błotnych eskapad na terenie Wojska Polskiego, a w razie niepowodzenia zadanie wykonania 10 ćwiczeń "padnij-powstań" lub karnej pętli – brzmi jak wyzwanie dla prawdziwych twardzieli i prawdziwych twardzielek o nieustraszonym sercu? Choć ten opis to pewna hiperbola, to jednak dobrze oddaje zbliżającą się wielkimi krokami kolejną imprezę sportową z cyklu Runmageddon.

Runmageddon Warszawa Poligon Pancernej 2024 to wydarzenie biegowe zaplanowane na poligonie wojskowym 1 Warszawskiej Brygady Pancernej im. Tadeusza Kościuszki (1WBPanc). Event startuje 4 października 2024 r. i potrwa do 6 października br. W trakcie trzech pełnych adrenaliny dni zapewni dorosłym, juniorom, dzieciom i rodzinom – zawodnikom mniej lub bardziej doświadczonym – skrojone pod nich trasy do biegania.

– Runmageddon Warszawa Poligon Pancernej to jedno z najbardziej wymagających wydarzeń biegów z przeszkodami w Polsce, które odbywa się w wyjątkowej, wojskowej lokalizacji. Organizacja tego biegu wymagała wieloletniej współpracy z jednostką wojskową, która zarządza poligonem, aby możliwe było udostępnienie tego terenu na taką imprezę – opowiada Patrycja Hornig, szefowa i projektantka trasy.

Reklama.

– Wieloletnie zaangażowanie Runmageddonu w działania jednostki zaowocowało tym, że nie długo będziemy mieć możliwość pobiegania po ich terenie, który na co dzień jest używany przez zawodowych żołnierzy! Nie było to proste zadanie, ponieważ uzyskanie zgody na korzystanie z wojskowego obszaru wiązało się z licznymi wyzwaniami logistycznymi i formalnymi – dodaje ekspertka zaangażowana w organizację wydarzenia.

Patrycja Hornig, szefowa i projektantka trasy Runmageddon Warszawa Poligon Pancernej 2024. Materiały prasowe / Runmageddon

Impreza rozpocznie się w piątek o godzinie 17:00 od finałowych rozgrywek Games, ulubionej formuły tych, którzy preferują dynamiczną rywalizację. W weekend będzie można się sprawdzić w Intro (bieg dla początkujących), Rekrucie (wyzwanie dla nieco bardziej pewnych siebie) i Classicu (próba siły i charakteru dla prawdziwych Runmageddończyków). Na najmłodszych dedykowane czekają biegi Kids i Junior, a dla rodzin Family.

Reklama.

Wszystkie biegi zaplanowane w ramach tegorocznego Runmageddon Warszawa Poligon Pancernej mają wspólny mianownik, jakim są specyficzna wojskowa dyscyplina oraz poziom trudności maksymalny dla danego wieku lub stopnia doświadczenia. Każda ekipa, niezależnie od wybranej formuły, powinna szykować formę, bo jak zapewniają organizatorzy wojskowego Runmageddonu w Warszawie, nie będą ich oszczędzać!

Reklama.

Będzie też co zjeść. Na terenie miasteczka stanie strefa gastro z prawdziwą wojskową grochówką i ogniskiem z kiełbaskami. – Na zawodników w strefie dodatkowej będą czekać również przygotowane we współpracy z jednostką wojskową pokazy wojskowe i prezentacje sprzętu militarnego, co podkreśla unikalny charakter tego wydarzenia. Dodatkowo będzie również dostępny punkt zbiórki dla powodzian – wymienia Patrycja Hornig.

Zapisów na biegi w militarnym wydaniu można dokonać stacjonarnie (w Biurze Zawodów, w miarę dostępności miejsc w seriach i za dopłatą) albo online (również w trakcie trwania eventu, w miarę dostępności miejsc w poszczególnych seriach). Organizatorzy zachęcają do wykupienia pakietów przez internet, co pozwoli uczestnikom i uczestniczkom oszczędzić zarówno czas, jak i pieniądze. A jak się przygotować do tej imprezy?

Reklama. Aktywna opcja "Wyłącz dodatkowy player OnNetwork"

Materiały prasowe / Runmageddon

– Zawodnicy powinni podejść do tego na luzie. Poligon nie jest tak straszny, jak mogłoby się wydawać. Bardziej liczy się dobra zabawa i przełamywanie własnych granic. Regularne bieganie i ćwiczenia siłowe kilka razy w tygodniu wystarczą, by cieszyć się biegiem. Wystarczy podstawowa kondycja. Warto też spróbować wspinania, czołgania się i skakania w bardziej swobodnej atmosferze – podpowiada współorganizatorka biegów.

Odpowiednim strojem na Runmageddon Warszawa Poligon Pancernej będą wygodne, szybkoschnące ubrania i buty z dobrym bieżnikiem. Kluczowe jest, by czuć się komfortowo, nawet w błocie. Wskazany jest strój sportowy, którego nie będzie szkoda ubłocić lub nawet zniszczyć. Warto wziąć ze sobą rękawiczki robocze lub ochronne, ręcznik i ciuchy na przebranie. Wszyscy biegacze i biegaczki otrzymają koszulkę w pakiecie startowym.

Reklama.

Materiały prasowe / Runmageddon

Z uwagi na specyfikę miejsca, w którym odbywa się niecodzienny Runmageddon, obowiązują dodatkowe zasady dotyczące wstępu. W trakcie przejścia przez punkt kontrolny przy wejściu należy mieć ze sobą ważny dowód osobisty, paszport lub aplikację mObywatel w celu weryfikacji tożsamości. Te środki ostrożności wynikają z troski o bezpieczeństwo uczestników oraz zgodności z regulacjami obowiązującymi na terenach wojskowych.

Do runmageddonego miasteczka przy poligonie wojskowym będzie można dojechać samochodem i skorzystać z bezpłatnego parkingu blisko terenu wydarzenia. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc parkingowych organizatorzy zachęcają chętne osoby do przybycia komunikacją zbiorową, zwłaszcza pociągiem do stacji PKP Wesoła. Wejście na teren miasteczka biegowego znajduje się naprzeciwko przystanku kolejowego.

Reklama.