Człowiek może się już pogubić. Prosto wyjaśnię ci, o co chodzi z SN, Barskim i Bodnarem

Izba Karna SN orzekła, że przywrócenie prok. Dariusza Barskiego ze stanu spoczynku i powołanie go na prokuratora krajowego w 2022 roku było wiążące oraz skuteczne prawnie. Od stycznia toczy się spór w tej sprawie. Minister Adam Bodnar jest przekonany, że jego ponowne powołanie do służby było bezprawne. Co jeszcze istotne, ważną dla prokuratury sprawę rozstrzygnął w piątek skład trzech tzw. neosędziów. Prawica nie zaprząta sobie tym głowy i ogłosiła sukces.