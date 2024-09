W czwartek 26 września sytuacja w Tatrach była fatalna. Wiatr łamał gałęzie i powalał całe drzewa. Reakcja parku była natychmiastowa. Wstrzymano sprzedaż biletów i odradzano wszelkie wędrówki. W piątek było lepiej, ale niewiele. Silne podmuchy nadal stanowiły ogromne zagrożenie. To jednak nie zatrzymało turystów. Już teraz wiadomo, że w górach zginęła co najmniej jedna osoba.

Nocna akcja TOPR w Tatrach. Turystki utknęły na Świnicy

Ostatnia doba w Tatrzańskim Ochotniczym Pogotowiu Ratunkowym należała do bardzo pracowitych. W nocy z piątku na sobotę aż 44 ratowników ruszyło na akcję poszukiwawczo-ratunkową.

Jak informuje ratownik dyżurny TOPR Piotr Konopka, w akcji wykorzystano śmigłowiec. To na jego pokładzie poszkodowaną przewieziono od razu do szpitala w Krakowie .

Tragedia w Tatrach. Znaleziono zwłoki turysty

W tej sprawie do godziny 10:00 nie podano dodatkowych informacji. Akcja trwała, a więcej szczegółów poznamy po jej zakończeniu.

Trudne warunki w Tatrach. Park ostrzega wychodzących na szlaki

Choć pogoda w Tatrach ulega poprawie, a na Kasprowym Wierchu jest ok. 10 st. C, to i tak podczas wędrówek trzeba być bardzo ostrożnym. "Podczas silnie wiejącego wiatru na szlaki mogą spadać gałęzie i drzewa. Wędrowanie w takich warunkach stanowi zagrożenie dla zdrowia i życia" – przypomina park w komunikacie dotyczącym warunków na szlakach.