Niesamowity wyczyn prezentera podczas huraganu. Zobaczcie, co zrobił podczas relacji na żywo

Huragan Helene sieje spustoszenie w USA, w tym m.in. na Florydzie i Georgii. To huragan czwartej kategorii – najsilniejszy, jaki kiedykolwiek dotarł do wybrzeża Stanów. Telewizje w USA na bieżąco pokazują relacje z tego, co tam się dzieje. Podczas jednej z nich prezenter i synoptyk Fox News uratował kobietę, która tonęła w aucie.