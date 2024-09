Kiedy przestawiamy zegarki? Zmiana czasu na zimowy już w październiku Fot. Pixabay

Zmiana czasu to bez wątpienia jeden z reliktów przyszłości, który dziś sprawia już więcej kłopotu, a niżeli przynosi pożytku. Mimo tego dwa razy do roku musimy przestawiać zegarki. Robimy to zawsze w marcu i październiku, ale wiele osób ma na to ochotę już we wrześniu.

Kiedy przestawiamy zegarki? Zmiana czasu na zimowy dopiero za miesiąc

Wrzesień to dla nas miesiąc jesienny, choć w tym roku przez większość czasu rozpieszcza on bardzo wysokimi temperaturami i słoneczną aurą. Nietrudno więc dziwić się, że wiele osób ma wrażenie, że to właśnie w ostatni weekend tego miesiąca przestawiamy zegarki. Prawda jest jednak inna.

Zmiana czasu na zimowy ma zawsze miejsce w ostatni weekend października. W 2024 roku zegarki przestawimy w nocy z 26 na 27 października i będzie to raczej ta przyjemniejsza manipulacja. Wskazówki przesuniemy z godziny 3:00 na 2:00, dzięki czemu nasz weekend będzie o godzinę dłuższy.

Mniej przyjemnie będzie wiosną, a dokładnie w ostatni weekend marca, kiedy to przestawimy zegarki na czas letni. Zrobimy to w nocy z 29 na 30 marca. Z godziny 2:00 zrobi się 3:00, a my w ten sposób "oddamy" godzinę, którą "pożyczymy" podczas październikowej zmiany czasu.

Jakie są pozytywne aspekty takiej manipulacji czasem? Teoretycznie zimą później robi się jasno (wschód słońca ok. godziny 7:00 rano), ale dzięki temu dostęp do światła dziennego mamy do ok. godziny 17:00 (choć wszystko zależy od miesiąca). Kiedyś miało to znaczenie dla fabryk, które mogły później uruchamiać sztuczne oświetlenie. Dziś nie ma to już większego sensu.

Ostatnia zmiana czasu? Wiele się o niej mówi, niewiele robi

Wiele osób miało nadzieję, że przesuwanie wskazówek zegarka wreszcie odejdzie do lamusa. Ostatnia zmiana czasu w Polsce miała mieć miejsce w 2021 roku, ale na szczeblu unijnym nie udało się przyjąć dyrektywy, która pozwalałaby na usunięcie tego przestarzałego zwyczaju.

