Jak donosi "Rzeczpospolita" , prezes PiS Jarosław Kaczyński , ma już swojego prawicowego kandydata, którego chciałby wystawić w prezydenckim wyścigu . "Frontrunnerem" do nominacji PiS na prezydenta jest... szef IPN dr Karol Nawrocki. Ale to wcale nie oznacza, że tym kandydatem zostanie.

"Rz" ze szczegółami opisuje kulisy "niewidzialnych prawyborów" w PiS. Otóż prezes Kaczyński ma wysyłać różne sygnały i badać to, jaki budzą odzew. W partii zaczęło przez to wrzeć, bo politycy PiS nie mają pojęcia, kto w ogóle jest kandydatem na kandydata na prezydenta i jaki jest proces jego wyboru.

A z drugiej strony jedna z teorii w partii jest taka, że nawet jeśli kandydat zostanie ogłoszony teraz, to i tak wiosną zostanie wymieniony – tak jak Małgorzata Kidawa-Błońska w 2022 w PO. "Ale nasi rozmówcy z okolic władz PiS raczej powątpiewają w taki rozwój wypadków" – pisze "Rz".

Bogucki sam przekreślił swoje szanse?

Nie jest tajemnicą, że w PiS są dwie grupy pretendentów na kandydata: starsza i młodsza. Do pierwszej zaliczani są choćby były premier Mateusz Morawiecki i Mariusz Błaszczak. Do drugiej zaś należą Tobiasz Bocheński, Zbigniew Bogucki i Karol Nawrocki.

Obecnie prezes Kaczyński ma się skłaniać ku wyborowi "młodszego" polityka. Bocheński przegrał wybory samorządowe w Warszawie , nic wielkiego nie pokazał. Z kolei Bogucki prawdopodobnie sam pogrzebał swoje szanse. Stało się to na niedawnym wiecu PiS (14 września).

– PO-GO-NI-MY PA-TO-WŁA-DZĘ! – krzyczał, potem dołączył do repertuaru "Jedź do Berlina, hej Donek jedź do Berlina" a na koniec wymyślił jeszcze inną rymowankę.