Kim jest żona Tomasza Jakubiaka? Fot. Instagram / Tomasz Jakubiak

Tomasz Jakubiak występował jako juror w programie "MasterChef", w edycji dla nastolatków. Dał się poznać widzom jako tryskający pozytywną energią kucharz. Działał też regularnie w mediach społecznościowych, gdzie dzielił się swoimi przepisami.

W pewnym momencie jednak coraz rzadziej zaczął się pojawiać przed fanami. Gdy po przerwie wrzucił do sieci filmik z przepisem, internauci zaczęli dopytywać, co się stało, że tak schudł. Początkowo nie chciał opowiadać szczegółów.

Zrobił to dopiero niedawno w rozmowie z Dorotą Wellman w jednym z najnowszych wydań "Dzień dobry TVN". – Wyglądam tak, ponieważ zdiagnozowano u mnie bardzo rzadki i bardzo ciężki do wyleczenia nowotwór. Coś, co w ogóle praktycznie nie występuje albo występuje u niecałego procenta ludzi na świecie – powiedział.

Kucharz przyznał, że "z rezonansu wyszło, że ma bardzo mocno zjedzone kości miednicy i dwa kręgi w kręgosłupie". Sytuacja jest poważna – usłyszał od lekarza. Dziś Jakubiak jest już po serii chemioterapii. Musiał przejść też na odżywianie zewnętrzne, pozajelitowe.

W tych chwilach może liczyć na wsparcie najbliższych. Wspomniał, że to żona robiła wszystko, aby zaczął intensywne leczenie. – Moja Anastazja jest zaangażowana w 100 proc., to ona na początku walczyła bardziej ode mnie, ja się na początku wycofałem – wyznał.

Kim jest żona Tomasza Jakubiaka?

Żoną Tomasza Jakubiaka jest Anastazja Jakubiak (wcześniej Mierosławska). Kobieta ma swoje konto na Instagramie @ana.jakubiak, gdzie ostatnio ogłosiła, że będzie prowadziła warsztaty o relacjach i rozmowach w związkach. Wiadomo też, że podobnie jak ukochany, uwielbia gotować.

Ze znanym kucharzem TVN poznała się wiele lat temu. Spotkali się po długiej przerwie w 2019 roku. Szybko między nimi zaiskrzyło. Choć krążyły plotki, że to z nią Jakubiak zradził swoją ówczesną partnerkę, prawda okazała się nieco inna.

– Pewien portal przekręcił nasze słowa i napisał, że zdradziłem z Anastazją poprzednią partnerkę. A to nie jest prawda. Nie byłem wtedy w związku – zadeklarował w rozmowie z Vivą.

Mimo wszystko okazało się, że Anastazja Jakubiak zaszła szybko w ciążę. – Sytuacja, w jakiej się oboje znaleźliśmy, gdy na pierwszej randce zaszłam w ciążę, stała się dla mnie właśnie wyzwaniem. Najpierw bardzo bałam się zostać samotną matką. Codziennie płakałam. Nie potrafiłam sobie tego wszystkiego poukładać. I skreśliłam Tomka. Gdy odezwał się do mnie po trzech miesiącach, że może byśmy spróbowali uporządkować nasze życie, pomyślałam: dlaczego nie? Nic nie tracę, a mogę tylko zyskać ojca dla swojego syna – wyznała, cytowana przez portal cozatydzien.pl.

Kobieta niedługo później urodziła chłopca. A z Tomaszem Jakubiakiem spróbowali wspólnego życia. Miłość rodziła się między nimi powoli, ale dziś "nie wyobrażają sobie życia bez siebie".

Choć kucharz był sceptycznie nastawiony wobec instytucji małżeństwa, to z biegiem czasu i pod wpływem Anastazji zmienił zdanie o 180 stopni. Zaczęli więc planować ślub. Wybranka jurora "Masterchefa" wspominała to później z uśmiechem, bo wyszło na jaw, że mężczyzna miał wszystko dokładnie zaplanowane – był pewien, w co chce być ubrany, jakie menu ma się pojawić, a ona nawet nie wiedziała, "w czym pójdzie tego dnia".

Rok, w którym chcieli się pobrać, nie był przypadkowy. W 2023 Jakubiak kończył bowiem 40 lat. – To już czas, żeby się ustatkować. Anastazja jest kobietą, z którą chcę spędzić resztę życia – zadeklarował.

I stało się. Pod koniec sierpnia odbyła się uroczysta ceremonia w pięknej scenerii... na Bali. Na weselu pojawiły się znane osobowości ze świata telewizji, m.in. Dorota Szelągowska, a świadkową była Daria Ładocha.

Jakubiakowie po ślubie udzielili wspólnego wywiadu, w którym zostali zapytani, jaka jest ich recepta na udany związek. W odpowiedzi przyznali, że "ważna jest wyrozumiałość, podobne priorytety i wspólna pasja – w ich przypadku gotowanie".

Dodajmy, że dziś syn pary – Tomasz Jakubiak ma 4-lata. Znany kucharz TVN przyznał, że otwarcie rozmawia już z dzieckiem o swoim nowotworze.

– Tak, rozmawiałem ze swoim synem o chorobie, mimo że ma cztery lata, to nie ukrywamy przed nim, że jeżdżę do szpitala. Anastazja też bardzo szybko znalazła książeczki dla dzieci, które opowiadają o raku. Od samego początku go w tym edukujemy, bo nie ma nic gorszego niż okłamywać dziecko – ocenił.

– On (syn – przyp. red.) jest cudowny, przychodzi, tutaj mam ten port (port dożylny – przyp. red.) założony i mówi: tata, czy wszystko jest czyściutkie, czy dzisiaj będzie kroplóweczka? Czuje się odpowiedzialny – zdradził Jakubiak. Na koniec dodał, że "choroba zmienia życie całej rodziny".

