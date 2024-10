Maciej Maleńczuk u Wojewódzkiego i Kędzierskiego krytykuje Smolastego. Fot. YouTube/ WojewódzkieKędzierski

Reklama.

Maciej Maleńczuk od lat jest niezwykle charakterystyczną postacią na polskiej scenie muzycznej. Jego twórczość obejmuje różne gatunki, takie jak rock, blues, jazz, reggae i folk. Ekscentryczny piosenkarz nieraz wywoływał poruszenie swoją twórczością, ale przede wszystkim zachowaniem i ostrymi komentarzami.

Założyciel zespołów "Püdelsi" oraz "Homo Twist" jakiś czas temu zagościł w talk-show Kuby Wojewódzkiego. Tam mówił, że "szlag go trafia, jak Dawid Podsiadło wyprzedaje stadiony". Wykonawca stwierdził, że "on na to nie zasługuje".

Z kolei o Macie powiedział, że "nie ma poczucia rytmu". – On jest jak emeryt w Krynicy, który tańczy, przeszkadzając perkusiście – dodał.

Reklama.

Wbił szpilę również Dodzie, że "marnuje swój potencjał" i "mnóstwo osób angażuje do swojego 'Dream Show'", które i tak później okazuje się nieudane.

Maleńczuk u Wojewódzkiego i Kędzierskiego

Tym razem autor "Ostatniej nocki" pojawił się w podcaście "WojewódzkiKędzierski". Jeden z prowadzących wrócił do jego krytycznych wypowiedzi.

– Całkiem niedawno w moim programie w TVN-ie bardzo mocno, bardzo wyraziście skomentowałeś "domniemaną kontrowersyjność Dody", "piosenkarski talent Dawida Podsiadło", "umiejętności rytmiczne Maty" i teraz pytanie: czy to jest efekt twojej meta świadomości warsztatowej i artystycznej, czy taka lekka już gorycz bluesowego seniora? – zwrócił się do Maleńczuka Wojewódzki.

Reklama.

– Z pewnością jest w tym trochę goryczy, przyznaję. Natomiast sumą tych wszystkich osób, które wymieniłeś, jest obecnie Smolasty, który raz na zawsze udowadnia wszystkie moje tezy. Kompletnie nie potrafi śpiewać – rzucił gwiazdor.

Według niego "wszyscy raperzy są do d**y, no może z wyjątkiem Taco Hemingwaya, który czasem powie coś mądrego".

– Oczywiście, Podsiadło potrafi śpiewać. (...) Usłyszałem piosenkę "Post", która mi się spodobała i sobie pomyślałem: "żeby to tylko nie był Podsiadło". Natychmiast ją wycięli. Jak się okazało, że wzbudza kontrowersje, to całe jego otoczenie: "oj, nie wzbudzajmy kontrowersji, już wystarczy, że apostazję zrobiłeś, to i tak nam szkodzi" – kontynuował swoją wypowiedź Maleńczuk.

Reklama.

Jesteś fanem/fanką Dawida Podsiadło? Sprawdź, czy pamiętasz teksty jego piosenek [QUIZ]

Wojewódzki jednak wrócił do Smolastego i dopytał: – Ty naprawdę uważasz, że dzisiaj podstawową kategorią, gdy ktoś wychodzi na scenę, jest umiejętność śpiewania?

– Przez tę całą sytuację ze Smolastym, że on tam zawalał koncerty itd., zaczęły się pojawiać na Tik-Toku fragmenty jego różnych występów, bo tak to nawet nie wiedziałem, co on robi. (...) Prawdopodobnie wynajął jakąś agencję do ocieplenia wizerunku i zaczęły się pojawiać fragmenty różnych jego wykonań. Gość jest beznadziejny! Kompletnie nie potrafi śpiewać, widownia drze mordę za niego – zwrócił uwagę.