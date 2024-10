Roksana Węgiel jest obecnie jedną z najbardziej znanych polskich artystek młodego pokolenia. Zadebiutowała w wieku 12 lat, kiedy wzięła udział w programie "The Voice Kids". Wygrała program, ale nie był to koniec jej sukcesów, a wręcz początek. Zajęła też później pierwsze miejsce w Konkursie Piosenki Eurowizji Junior .

Pojawiały się też głosy, że obie za sobą nie przepadają. Choć twierdziły, że "to konflikt wykreowany przez inne osoby", a one po prostu się lubią, to w ostatnich wywiadach już nie było tak miło.