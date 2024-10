Na kilku z nich nie pojawił się Bartek Wrona, który wcielał się już wcześniej w Olka Klepacza (wykonał utwór "Klub wesołego szampana"). Jego kolejną postacią był Nicolas Reyes ze słynnym "Volare". Potem został kobietą, a dokładnie Danutą Rinn (zaśpiewał piosenkę pt. "Tyle wdzięku"). A ostatnio w piątkowym wydaniu został Pitbullem i widzowie mogli posłuchać "I Know You Want Me".