Tego już nie zobaczycie w kultowym show Polsatu. Wprowadzono ważną zmianę

Polska edycja "Twoja twarz brzmi znajomo" od lat wzbudzała kontrowersje swoimi metamorfozami. Światowe media zarzucały show Polsatu wykonywanie zakorzenionego w rasizmie makijażu zwanego blackfacem. Decyzją globalnego właściciela formatu rodzimy program rozrywkowy ma zrezygnować ze zmieniania koloru skóry swoich uczestników.

"Twoja twarz brzmi znajomo" ma zrezygnować ze zmiany koloru skóry uczestników - tak wynika z decyzji właściciela formatu. Fot. kadr z programu "Twoja twarz brzmi znajomo"

Duże zmiany w "Twoja twarz brzmi znajomo"

"Twoja twarz brzmi znajomo" jest jednym z najpopularniejszych programów rozrywkowych w telewizji. Polsat może pochwalić się wieloma wspaniałymi występami od czasu emisji pierwszego odcinka show w 2014 roku. Uczestnicy łączą zabawę w karaoke z przekazywaniem pieniędzy na wybrany przez siebie szczytny cel.

Pomimo tak szlachetnej idei zagraniczne media nieraz rozpisywały się o polskiej wersji programu, krytykując wykonywaną w nim charakteryzację. Dzięki makijażowi biali wykonawcy mogli przeobrażać się w czarnoskóre gwiazdy światowego formatu - na scenie w polsatowskim studiu widzieliśmy już m.in. Beyoncé, Drake'a, Tinę Turner oraz Kendricka Lamara. Do wydawcy muzycznego show kierowano liczne apele z prośbą o to, by w losowaniu nie uwzględniać czarnoskórych artystów.

Po latach bogatych w skandale decyzją globalnej grupy medialno-rozrywkowej Banijay, która jest właścicielem "Your Face Sounds Familiar", polska "Twoja twarz brzmi znajomo" będzie musiała dostosować się do zasad zawartych w "międzynarodowej biblii formatu, które są przejrzyste i jednakowe dla wszystkich rynków".

Z czym to się wiąże? Od przyszłego sezonu show zmiana koloru skóry uczestników lub "naśladowanie innych cech fizycznych w sposób, który mógłby zostać uznany za rasistowski" będą niedozwolone.

Jubileuszowa edycja "Twoja twarz brzmi znajomo". Kto w niej wystąpi?

Czytaj także: https://natemat.pl/497120,dlaczego-w-krzyzakach-nie-ma-czarnych-postaci-to-rasizm

Jak pisaliśmy wcześniej w naTemat, w 20. serii "Twoja twarz brzmi znajomo" pojawią się uczestnicy poprzednich sezonów. Nowe odcinki zyskały tytuł "Najlepsi", co może być nawiązaniem do popularnego za granicą formatu "All Stars". Na fotelach jurorskich zasiądą Piotr Gąsowski, Małgorzata Walewska i Robert Janowski. Kogo zaś zobaczymy na scenie w przebraniach?

Na liście uczestników znalazły się nazwiska zwycięzców minionych edycji - Katarzyna Skrzynecka, Maria Tyszkiewicz, Aleksandra Szwed, Barbara Kurdej-Szatan, Mateusz Ziółko, Stefan Terrazzino, Filip Lato i Kacper Kuszewski. Premierę zaplanowano na marzec 2024.

Czytaj także: https://natemat.pl/508669,najlepsze-wystepy-w-twoja-twarz-brzmi-znajomo-mialo-sie-nie-udac-ale