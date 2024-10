Setki rakiet z Iranu poleciały na Izrael. Wyjaśniamy, co ta eskalacja może znaczyć dla regionu

We wtorek wieczorem setki pocisków rakietowych zostały wystrzelone z Iranu w kierunku Izraela. W całym kraju zawyły syreny, a ludzie zeszli do schronów. Co to jednak znaczy dla rozwoju sytuacji w regionie? Jeśli Izrael nie zdecyduje się opowiedzieć zbyt dotkliwie, zapewne Iran poprzestanie na dzisiejszym ataku. Eksperci od Bliskiego Wschodu są bowiem zgodni: "Tak irański reżim w Teheranie chce zachować twarz".