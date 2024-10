Do tragedii doszło w jednym z parków w Rotterdamie. Polski pracownik mieszkał tam w namiocie. Mężczyzna miał 36 lat. Jego śmierć wywołała powszechne oburzenie wśród mieszkańców, gdyż pan Adam nie jest pierwszym bezdomnym, który stracił życie na ulicach miasta w tym roku.

Bezdomny Polak zmarł w Holandii. Wielkie poruszenie

– Często go tu widywałem. To był uroczy człowiek – stwierdził Saïd, który mieszka w Rotterdamie-Delfshaven i regularnie odwiedza okoliczny park. Jak dodał, Polak sprzątał też park. – Nie pił alkoholu, nie zażywał narkotyków – opowiadał, co cytuje portal rijnmond.nl.