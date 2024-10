Mimo że John Amos zmarł 21 sierpnia, to jego śmierć dopiero teraz potwierdzono na łamach "Variety". Aktor odszedł w Los Angeles z przyczyn naturalnych.

"Był człowiekiem o najwspanialszym sercu, miał serce ze złota… i był kochany na całym świecie. Wielu fanów uważało go za swojego telewizyjnego ojca. Przeżył dobre życie. Jego dziedzictwo będzie trwać w jego wybitnych rolach w telewizji i filmie. Mój ojciec kochał pracować jako aktor przez całe swoje życie. (...) Był moim tatą, najlepszym przyjacielem i bohaterem" – dodał.

John Amos nie żyje. Grał m.in. w "Szklanej pułapce 2" i "Księciu z Nowego Jorku"

Urodzony 27 grudnia 1939 roku w Newark, New Jersey, Amos rozpoczął swoją karierę aktorską, gdy w 1970 roku otrzymał rolę prezentera pogody Gordona "Gordy'ego" Howarda w sitcomie "The Mary Tyler Moore Show". Wcześniej poświęcił się grze w futbol amerykański.

Amos wykorzystał swój talent komediowy w popularnym serialu CBS "Good Times", emitowanym od 1974 do 1979 roku. Był to pierwszy serial telewizyjny ukazujący afroamerykańską rodzinę z dwojgiem rodziców, a rola pracowitego i oddanego ojca zdobyła serca widzów. Jednak Amos był niezadowolony z kierunku, w jakim zmierzał serial i został zwolniony po trzecim sezonie. Sezon czwarty rozpoczął się od uśmiercenia Jamesa Evansa Sr. "poza ekranem", co oburzyło wielu widzów.