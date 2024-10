Polacy nienawidzą dzieci? Wiśniewski: Dzieciofobia jest powszechna [ROZMOWA DNIA]

Dzieci nie są w Polsce traktowane jak ludzie, a ich potrzeby nie są brane pod uwagę – przekonuje Michał R. Wiśniewski w Rozmowie Dnia naTemat. Publicysta uważa, że to, z czym mamy do czynienia, to już nie jest nawet niechęć do dzieci, ale otwarta dzieciofobia. Przejawia się ona na wiele sposobów: od oczekiwania od najmłodszych, że w miejscach publicznych nie będą wydawać żadnych dźwięków, po projektowanie dróg w sposób, który wyklucza dzieci i młodzież. Z autorem książki "Zakaz gry w piłkę" rozmawiała Anna Dryjańska.