Toyota kusi atrakcyjną ofertą hybryd plug-in. Jest sporo powodów, aby się na nią zdecydować

Jak coś jest dobre do wszystkiego, to… Czasem tak po prostu jest. Najlepszy przykład to hybrydy typu plug-in marki Toyota. Jesienią jeszcze bardziej opłaca się zainwestować w ten wszechstronny rodzaj napędu. Na nowych nabywców Toyoty C-HR Plug-in Hybrid oraz Toyoty RAV4 Plug-in Hybrid czekają atrakcyjne rabaty.

Fot. materiały prasowe

Toyota C-HR Plug-in Hybrid z rabatem do 12 tys.

Toyota C-HR Plug-in Hybrid to najwydajniejsza i najmocniejsza wersja napędowa najpopularniejszego crossovera w swojej klasie.

223 KM łącznej mocy układu pozwala rozpędzić auto od 0 do 100 km/h w zaledwie 7,4 sekundy. Samochód łączy dynamikę z ekonomicznym poruszaniem się. Duża, bateria litowo-jonowa o pojemności 13,6 kWh pozwala przejechać do 66 km na prądzie w cyklu mieszanym, a w mieście nawet 100 km. Średnie zużycie paliwa Toyoty C-HR Plug-in Hybrid wynosi od 0,8 l/100 km.

Cena wyjściowa tego modelu w wersji Comfort Plus to obecnie 168 900 zł. z uwzględnieniem rabatu w wysokości 12 tys. zł. W standardzie w tej odmianie znajdziemy m.in. podgrzewane fotele, inteligentny kluczyk, system multimedialny Toyota Smart Connect z 8-calowym wyświetlaczem oraz systemy bezpieczeństwa Toyota T-MATE. Atrakcyjny rabat w wysokości 12 tys. zł dotyczy każdej z sześciu wersji wyposażenia Toyoty C-HR Plug-in Hybrid.

Toyota RAV4 Plug-in Hybrid z rabatem do 21 700 zł

Pełnoprawny SUV Toyota RAV4 Plug-in Hybrid, to propozycja bardziej “muskularna”. Napęd o łącznej mocy 306 KM, która przekazywana jest na wszystkie cztery koła, pozwala osiągnąć prędkość 100 km/h w zaledwie 6 sekund. Auto ma też wydajną baterię o pojemności 18,1 kWh, która umożliwia jazdę w trybie EV na dystansie do 75 km, a w mieście zasięg RAV4 Plug-in Hybrid może wynieść nawet do 100 km.

Wszystkie wersje rodzinnego SUV-a z hybrydą plug-in objęto tzw. Ekobonusem, który może wynieść nawet do 21 700 zł. Za auto w podstawowej wersji wyposażenia Dynamic zapłacimy 238 200 zł. Z koli odmianę GR SPORT o najbardziej sportowym charakterze wyceniono na 276 200 zł.

Dlaczego warto kupić hybrydę plug-in?

Hybrydy plug-in mają wielu zwolenników i trudno się temu dziwić. Rozwiązanie to czerpie bowiem z najlepszych praktyk stosowanych w samochodach elektrycznych i hybrydowych.

Hybrydy plug-in Toyoty to wszechstronność i niezależność. Gdy bateria jest naładowana, auto porusza się w trybie elektrycznym. Po rozładowaniu baterii przełącza się w oszczędny tryb hybrydowy, w którym zużywa niewiele paliwa, wykorzystując dodatkowe wsparcie silników elektrycznych, co oznacza niższe koszty eksploatacji takiego samochodu. Rozwiązanie to pozwala na sporą elastyczność w dostosowaniu się do różnorodnych warunków drogowych, ale także do potrzeb kierowcy. A w przypadku hybryd plug-in Toyoty jest jeszcze jedna zaleta – osiągi auta utrzymane są nawet wtedy, gdy akumulator jest rozładowany. Kierowca nie odczuwa więc spadku dynamiki jazdy.

Energię w akumulatorach Toyoty C-HR Plug-in Hybrid, jak i RAV4 Plug-in Hybrid można uzupełnić zarówno z gniazdka w ścianie, jak i z wallboxa, a także z publicznej stacji ładowania. Co ważne, oba samochody wyposażone są w standardzie w kable, które umożliwiają naładowanie auta z tych źródeł energii.

Ponadto klienci Toyoty, którzy zdecydują się na finansowanie zakupu w programie KINTO One mogą dokupić ładowarkę Toyota HomeCharge 7,4 kW (bez kabla). Jej miesięczny koszt to zaledwie 86 zł netto (pod warunkiem zawarcia trzyletniej umowy oraz przy wniesieniu 10 proc. wpłaty własnej).