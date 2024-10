Coraz więcej Koreańczyków w Ukrainie

Współpraca handlowa nie jest tajemnicą. Rosja kupuje od Kim Dzong Una amunicję używaną do inwazji na Ukrainę . Południowokoreański wywiad szacuje, że od połowy 2022 roku Korea Północna wysłała do Rosji ponad 13 tys. kontenerów, które mogły pomieścić około 6 mln pocisków artyleryjskich kalibru 152 mm. Sporo z nich zniszczyła już ukraińska artyleria.

Ukraina straciła Wuhłedar. Obwód doniecki pod wpływem Rosjan

Ataki Rosjan sprawiły, że Ukraina ma bardzo poważne problemy z utrzymaniem swoich pozycji w Donbasie. Z informacji przekazanych przez Reutersa, ale niepotwierdzonych przez Rosję, wynika, że siły Władimira Putina miały przejąć miasto Wuhłedar w obwodzie donieckim. We wtorek gubernator obwodu donieckiego Wadim Fiłaszkin przekazał, że wroga armia wkroczyła do centrum tego miasta.

Moskwa jest przekonana, że to właśnie to miejsce stanowi klucz do przejęcia całego obwodu donieckiego, który następnie chce wcielić do Rosji. Dodajmy, że wcześniej armia Putina odniosła kilka bolesnych porażek w tym regionie i nie była w stanie przełamać fortyfikacji. Teraz jednak udało im się tego dokonać na zachód i wschód od Wuhłedaru, a później ruszyć dalej.